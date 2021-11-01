Друзья Медведчука спасли свои самолеты от санкций СНБО

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В начале 2021 года произошло громкое событие: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во главе с президентом Владимиром Зеленским наложил санкции сразу на пять компаний.

На них было зарегистрировано пять частных самолетов. Они имели отношение к четырем влиятельным украинским депутатам и бизнесменам. Произошло это по очень серьезным обвинениям — прямые перелеты из Украины в Российскую Федерацию.

Под санкции 19 февраля попали самолет народного депутата Украины и кума президента России Путина Виктора Медведчука, который, по его словам, онарендовал, а также два самолета, имеющих отношение к ближайшему соратнику Медведчука депутату Тарасу Козаку. Был в списке и самолет бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника, а также самолет, зарегистрированный на фирму жены столичного застройщика Игоря Кушнира.

Санкции наложили на три года, но и года не прошло с момента введения санкций, как журналисты «Украинской правды» установили, что два из этих самолетов уже проданы. Они залетали в аэропорт небольшого городка в Швейцарии Сент-Галлен и улетали в США уже с другими бортовыми номерами, избегая каких-либо санкций. Даже, несмотря на то, что украинский МИД обратился к правительствам стран ЕС об их применении к пяти бортам.

Два подсанкционных борта продают прямо сейчас. И только один самолет никуда не летает.

Сейчас на территории Украины из всех пяти попавших под санкции частных самолетов был и остается только один. И это по факту единственный самолет, который после решения СНБО и указа президента Зеленского действительно под санкциями. Это самолет, которым пользовался Виктор Медведчук.

«Ракус» сообщал, что три чартерных самолета, на офшорных владельцев которых СНБО наложил санкции из-за деятельности нардепа, перегнали в швейцарский городок Сент-Галлен перед заседанием Совета нацбезопасности.