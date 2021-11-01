Погоду в ноябре спрогнозировали синоптики

Прогноз. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162388-pogodu-v-noyabre-sprognozirovali-sinoptiki.html

Ракурс

Погода на месяц была обнародована синоптиками. В ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне 1−7° тепла.

Это близко к климатической норме. Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики сообщают, что месячное количество осадков прогнозируется на уровне 31−61 мм, в горных районах 64−96 мм, что в пределах нормы.

Ноябрь — переходный месяц от осени к зиме — пора предзимья, начинающаяся после устойчивого перехода средней суточной температуры от 5° тепла в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября).

Согласно многолетним наблюдениям, средняя месячная температура в ноябре составляет 0−4° в Закарпатье. На юге страны местами ожидается 5−9° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха будет составлять 15−24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами 25−31° мороза, на юге Крыма и Одесщины 8−13° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха прогнозируется 16−24° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами 25−29°

Среднее месячное количество осадков составляет 35−63 мм, в Карпатах, горах Крыма и в Закарпатье местами 70−108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и 29−34 мм.

Напомним, ранее мы сообщали, ночь в столице оказалась самой теплой за 141 год.

Источник: Укргидрометцентр