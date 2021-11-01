Блокируют двери - в сети показали рейды по проверке COVID-документов в Киеве

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Ракурс

Полиция в Киеве начала проверять наличие COVID-сертификатов у пассажиров общественного транспорта.

В сети появилось видео, как в Киеве полицейские заходят в автобус на переднюю и заднюю дверь и приступают к проверке документов пассажиров, разрешающих проезд в общественном транспорте.

В Киеве сегодня начали действовать карантинные ограничения «красной» зоны. Столичные правоохранители начали проверять наличие COVID-сертификатов в городском транспорте и общепитах.

На рейсе Киев-Харьков полиция в Полтавской области остановила автобус, чтобы проверить соблюдение карантинных требований. Люди из-за такой проверки были недовольны, хотя у всех пассажиров и водителя были соответствующие документы.

На видео водитель жалуется, что его остановили в неположенном месте в поле и с нарушением правил. После того, как автобус доехал до ближайшей остановки общественного транспорта, полиция проверила пассажиров и поехал дальше.

В эфире программы «Киев. Newsroom» на телеканале «Киев» также показали, как в Киеве начали проверять транспорт столицы. Документы спрашивают у всех пассажиров. По словам перевозчиков, 1 ноября пассажиропоток упал на 25−30%.

В столичном метро после введения ограничений также значительно сократился пассажиропоток. В частности, со станции «Лесная», которая является одной из станций с самым большим пассажиропотоком, утром 1 ноября поезда шли почти пустые.

Это связано с тем, что у многих киевлян нет Covid-сертификатов, и они не желают делать ПЦР-тесты. Поэтому люди добираются на работу на собственных автомобилях или такси.

Заместитель главы Киевского метрополитена Наталья Макогон в эфире программы «Киев. NewsRoom» рассказала, что фиксацией нарушений и проверками занимаются правоохранители, поэтому у метрополитен пока нет статистики о нарушениях.

Метрополитен работает в обычном режиме. Проверки продолжаются, их можно производить в любой точке вашего маршрута, — сказала Макогон.

Она посоветовала во избежание проблем раньше времени проверить, что сертификат открыт и работает, поскольку в метро иногда бывают проблемы с интернетом.

Заместитель руководителя метрополитена отметила, что законодательством предусмотрен штраф за нарушение в размере 17 тыс. грн. Однако в первый день полиция проводит превентивные мероприятия и никого не штрафует.

Макогон отметила, что наличие вакцинации не избавляет от необходимости носить маску.

Напомним, что с 1 ноября Киев перешел в «красную» зону. В транспорт будут пускать вакцинированных с ограничением на стоячие места.