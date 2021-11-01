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В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Могилев-Подольский городской совет

Как получить COVID-сертификат вакцинированным за границей, рассказали в Минздраве

1 ноя 2021, 15:21
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Вакцинация от коронавируса активно проводится во многих странах мира. Украинцы, получившие прививку за границей, могут получить в Украине COVID-сертификат.

Как это сделать, в эфире телеканала Дом рассказала заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

Украинцы, сделавшие прививку против COVID-19, смогут получить сертификат вакцинации только у семейного врача, — подчеркнула чиновница.

Карчевич отметила, что привитые за рубежом украинцы не имеют возможности сгенерировать цифровой сертификат в сервисе «Дія», поскольку данные о вакцинации вносятся из вторичного источника, который в настоящее время не достоверен. Однако они могут получить бумажный сертификат у семейного врача.


По ее словам, получение COVID-сертификата предусматривает следующие этапы:

  • предоставление семейному врачу документа, подтверждающего прививку за границей;
  • на основе этого документа врач вносит данные в электронную систему здравоохранения;
  • после этого выдается бумажное международное свидетельство о вакцинации.

Источник: Ракурс


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