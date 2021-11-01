Как получить COVID-сертификат вакцинированным за границей, рассказали в Минздраве

Как получить COVID-сертификат вакцинированным за границей, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n162413-kak-poluchit-covid-sertifikat-vakcinirovannym-za-granicey-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса активно проводится во многих странах мира. Украинцы, получившие прививку за границей, могут получить в Украине COVID-сертификат.
Как это сделать, в эфире телеканала Дом рассказала заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.
Украинцы, сделавшие прививку против COVID-19, смогут получить сертификат вакцинации только у семейного врача, — подчеркнула чиновница.
Карчевич отметила, что привитые за рубежом украинцы не имеют возможности сгенерировать цифровой сертификат в сервисе «Дія», поскольку данные о вакцинации вносятся из вторичного источника, который в настоящее время не достоверен. Однако они могут получить бумажный сертификат у семейного врача.
По ее словам, получение COVID-сертификата предусматривает следующие этапы:
- предоставление семейному врачу документа, подтверждающего прививку за границей;
- на основе этого документа врач вносит данные в электронную систему здравоохранения;
- после этого выдается бумажное международное свидетельство о вакцинации.