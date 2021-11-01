Як отримати COVID-сертифікат вакцинованим за кордоном, розповіли у МОЗ

Як отримати COVID-сертифікат вакцинованим за кордоном, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n162413-yak-otrymaty-covid-sertyfikat-vakcynovanym-za-kordonom-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу активно здійснюється у багатьох країнах світу. Українці, які отримали щеплення за кордоном, можуть отримати в Україні COVID-сертифікат.
Як це зробити, в ефірі телеканалу «Дом» розповіла заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.
Українці, які зробили щеплення проти COVID-19, зможуть отримати сертифікат вакцинації лише в сімейного лікаря, — наголосила чиновниця.
Карчевич зазначила, що щеплені за кордоном українці не мають можливості згенерувати цифровий сертифікат у сервісі «Дія», оскільки дані про вакцинацію вносяться із вторинного джерела, яке наразі не є достовірним. Проте вони можуть отримати паперовий сертифікат у сімейного лікаря.
За її словами, отримання COVID-сертифікату передбачає такі етапи:
- надання сімейному лікарю документу, який підтверджує щеплення за кордоном;
- на основі цього документу лікар вносить дані в електронну систему охорони здоров’я;
- після цього видається паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.