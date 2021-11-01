Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: Могилів-Подільська міська рада

Як отримати COVID-сертифікат вакцинованим за кордоном, розповіли у МОЗ

1 лис 2021, 15:21
999

Вакцинація від коронавірусу активно здійснюється у багатьох країнах світу. Українці, які отримали щеплення за кордоном, можуть отримати в Україні COVID-сертифікат.

Як це зробити, в ефірі телеканалу «Дом» розповіла заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Українці, які зробили щеплення проти COVID-19, зможуть отримати сертифікат вакцинації лише в сімейного лікаря, — наголосила чиновниця.

Карчевич зазначила, що щеплені за кордоном українці не мають можливості згенерувати цифровий сертифікат у сервісі «Дія», оскільки дані про вакцинацію вносяться із вторинного джерела, яке наразі не є достовірним. Проте вони можуть отримати паперовий сертифікат у сімейного лікаря.


За її словами, отримання COVID-сертифікату передбачає такі етапи:

  • надання сімейному лікарю документу, який підтверджує щеплення за кордоном;
  • на основі цього документу лікар вносить дані в електронну систему охорони здоров’я;
  • після цього видається паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів