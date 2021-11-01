Як отримати COVID-сертифікат вакцинованим за кордоном, розповіли у МОЗ

У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: Могилів-Подільська міська рада

https://racurs.ua/ua/n162413-yak-otrymaty-covid-sertyfikat-vakcynovanym-za-kordonom-rozpovily-u-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу активно здійснюється у багатьох країнах світу. Українці, які отримали щеплення за кордоном, можуть отримати в Україні COVID-сертифікат.

Як це зробити, в ефірі телеканалу «Дом» розповіла заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Українці, які зробили щеплення проти COVID-19, зможуть отримати сертифікат вакцинації лише в сімейного лікаря, — наголосила чиновниця.

Карчевич зазначила, що щеплені за кордоном українці не мають можливості згенерувати цифровий сертифікат у сервісі «Дія», оскільки дані про вакцинацію вносяться із вторинного джерела, яке наразі не є достовірним. Проте вони можуть отримати паперовий сертифікат у сімейного лікаря.

За її словами, отримання COVID-сертифікату передбачає такі етапи: