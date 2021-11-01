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Ракурс
Птахом року в Новій Зеландії обрали ссавця. Фото: Istock

Птахом року в Новій Зеландії обрали ссавця

1 лис 2021, 14:59
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«Птахом року» в Новій Зеландії вперше вибрали ссавця — виняток зробили для того, щоб привернути увагу до рідкісного виду.

Титул отримала довгохвостий кажан. Про це повідомляється на сайті організації Forest and Bird.

Попри те, що це єдиний наземний ссавець у Новій Зеландії, більшість людей навіть не підозрюють про їхнє існування, що робить їхню перемогу на конкурсі ще більш видатною.

Ссавці невеликого розміру — приблизно з великий палець. Вони здатні літати зі швидкістю 60 км на годину і долати велику відстань, що дорівнює 100 км. У Департаменті охорони природи Нової Зеландії розповіли, що через вирубку лісів і зміну клімату цей вид кажанів поступово зникає.

Після того як довгохвості кажани були витіснені з регіонів при вирубці дерев, їх дуже важко повернути у звичні місця проживання. Друге місце в конкурсі посів папуга какапо, який у процесі еволюції розучився літати та захищається від хижаків, прикидаючись кущем. Третє місце дісталося папузі кеа, який краде речі в туристів.


Конкурс «Птах року» проводиться в Новій Зеландії з 2005 року. У 2020 році цей титул дістався папузі какапо, який у процесі еволюції розучився літати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що плач дитини навчився імітувати птах на ім’я Відлуння в зоопарку Таронга в Сіднею. Виходить настільки точно, що працівники зоопарку навіть виклали відео «співів» у соціальних мережах.

Джерело: Ракурс


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