Під час скоєння злочину, скрішнот відео

https://racurs.ua/ua/n162411-pivmilyona-gryven-vykraly-u-kyyivskogo-fermera-na-yogo-ochah-video.html

Ракурс

На Київщині поліцейські викрили злочинне угрупування, члени якого, видаючи себе за заможних інвесторів, приїжджали до бізнесменів або забудовників та викрадали готівку з їхніх автомобілів.

Один з таких інцидентів стався у селі Халеп’я Обухівського району Київської області. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Зловмисники на автомобілі Range Rover приїхали до фермера, який проводив ремонтні роботи на території господарства. Своє авто вони припаркували поруч із автомобілем господаря так, щоб зручно та непомітно викрасти готівку.

Поки один із зловмисників розмовляв з підприємцем та пропонував вигідні інвестиції, інші двоє викрадали гроші, — зазначив Нєбитов.

В результаті вони викрали у фермера 250 тис. грн і 7 тис. дол. США.

Зазначається, що зловмисники, щоб їх було важко вирахувати, приїжджали до потерпілих на різних авто та вдавалися до заходів конспірації, зокрема, використання різних номерних знаків.

Попри це, правоохоронцям вдалося вирахувати транспортний засіб зловмисників та встановити їхні особи — це 41-річний киянин та 56-річний мешканець Кривого Рогу. Зловмисників затримали, одному з них вже обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Ще одного їхнього спільника розшукують.