Полмиллиона гривен похитили у киевского фермера на его глазах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162411-polmilliona-griven-pohitili-u-kievskogo-fermera-na-ego-glazah-video.htmlРакурс
В Киевской области полицейские разоблачили преступную группировку, члены которой, выдавая себя за состоятельных инвесторов, приезжали к бизнесменам или застройщикам и похищали наличные из их автомобилей.
Один из таких инцидентов произошел в селе Халепье Обуховского района Киевской области. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
Злоумышленники на автомобиле Range Rover приехали к фермеру, проводившему ремонтные работы на территории хозяйства. Свое авто они припарковали рядом с автомобилем хозяина так, чтобы удобно и незаметно похитить наличные.
Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги, — отметил Небитов.
В результате они украли у фермера 250 тыс. грн и 7 тыс. дол. США.
Отмечается, что злоумышленники, чтобы их было трудно вычислить, приезжали к пострадавшим на разных авто и прибегали к мерам конспирации, в частности, использованием различных номерных знаков.
Несмотря на это, правоохранителям удалось вычислить транспортное средство злоумышленников и установить их личности — это 41-летний киевлянин и 56-летний житель Кривого Рога. Злоумышленников задержали, одному из них уже избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Еще одного их сообщника разыскивают.
По фактам краж открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 185 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от трех до шести лет, — отметил Небитов.