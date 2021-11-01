Во время совершения преступления, скришнот видео

https://racurs.ua/n162411-polmilliona-griven-pohitili-u-kievskogo-fermera-na-ego-glazah-video.html

Ракурс

В Киевской области полицейские разоблачили преступную группировку, члены которой, выдавая себя за состоятельных инвесторов, приезжали к бизнесменам или застройщикам и похищали наличные из их автомобилей.

Один из таких инцидентов произошел в селе Халепье Обуховского района Киевской области. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Злоумышленники на автомобиле Range Rover приехали к фермеру, проводившему ремонтные работы на территории хозяйства. Свое авто они припарковали рядом с автомобилем хозяина так, чтобы удобно и незаметно похитить наличные.

Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги, — отметил Небитов.

В результате они украли у фермера 250 тыс. грн и 7 тыс. дол. США.

Отмечается, что злоумышленники, чтобы их было трудно вычислить, приезжали к пострадавшим на разных авто и прибегали к мерам конспирации, в частности, использованием различных номерных знаков.

Несмотря на это, правоохранителям удалось вычислить транспортное средство злоумышленников и установить их личности — это 41-летний киевлянин и 56-летний житель Кривого Рога. Злоумышленников задержали, одному из них уже избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Еще одного их сообщника разыскивают.