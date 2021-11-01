Годування грудьми. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, а темпи лише нарощуються. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, що грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації від COVID-19.

Жодна з вакцин від коронавірусу не містить часток «живого» вірусу, тому вони не становлять небезпеки для матері та немовляти. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) радить жінкам, що годують грудьми, щепитися від інфекції. Ці рекомендації підтримують регулятори у сфері охорони здоров’я США, Великої Британії, Німеччини та інших країн.

В Україні Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) зазначає, що жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані від коронавірусу без застережень. Для щеплення можна використати вакцину виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Відповідно до інструкції до вакцини CoronaVac, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини. Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікування коронавірусу може докорінно змінитися — вчені з’ясували, що антидепресант флувоксамін полегшує перебіг інфекції, якщо почати приймати його в самому початку хвороби.