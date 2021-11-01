Ляшко повідомив обнадійливі дані про коронавірус в Україні

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Ситуація з коронавірусом в Україні може стабілізуватися. Перші ознаки помітив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На брифінгу МОЗ він повідомив сьогодні, що вперше після тримісячного зростання Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19.

Ляшко, втім, не забув згадати про дуже високі показники захворюваності на ковід.

Вихід на плато госпіталізацій Ляшко пояснив зростанням темпів вакцинації від коронавірусу.

Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання. Завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 тис. 238 життів, але це тільки перші результати, — сказав міністр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що плато захворюваності на COVID-19 під час третьої хвилі для України ймовірне вже цього тижня.

Тим часом у МОЗ повідомили, що станом на 1 листопада Донецька область лідирує за заповненістю ковідних відділень.

На Донеччині зайнято вже 90% ковідних ліжок. На другому місці опинилася Запорізька область — 81,4%, третє посіла Одещина — 79,8%. На Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні — 42,3%.

У Донецькій області 88,9% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 знаходяться на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Сумська область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки, та Запорізька (81,5%).