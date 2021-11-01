Ляшко сообщил обнадеживающие данные о коронавирусе в Украине

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Ракурс

Ситуация с коронавирусом в Украине может стабилизироваться. Первые признаки заметил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

На брифинге Минздрава он сообщил сегодня, что впервые после трехмесячного роста Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19.

Ляшко, впрочем, не забыл упомянуть об очень высоких показателях заболеваемости ковидом.

Выход на плато госпитализаций Ляшко объяснил ростом темпов вакцинации от коронавируса.

Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста. Благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 тыс. 238 жизней, но это только первые результаты, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль прогнозировал, что плато заболеваемости COVID-19 во время третьей волны для Украины вероятно уже на этой неделе.

Между тем, в Минздраве сообщили, что по состоянию на 1 ноября Донецкая область лидирует по заполненности ковидных отделений.

В Донецкой области занято уже 90% ководных коек. На втором месте оказалась Запорожская область — 81,4%, третье заняла Одесщина — 79,8%. В Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине — 42,3%.

В Донецкой области 88,9% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Сумская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Запорожская (81,5%).