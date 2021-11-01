Скандал с офшорами и «вагнергейт» подкосили рейтинг Зеленского

https://racurs.ua/n162404-skandal-s-ofshorami-i-vagnergeyt-podkosili-reyting-zelenskogo.html

Ракурс

Рейтинг и популярность президента Украины Владимира Зеленского уменьшились из-за скандала с его офшорными компаниями, а также вероятной причастностью Офиса президента к провалу операции задержания «вагнеровцев».

Такую ситуацию зафиксировали социологи Центра Разумкова даже несмотря на то, что значительная часть опрошенных ими граждан мало что знает об этих событиях.

Более трети респондентов (36,8%) не слышали о международном расследовании Пандора Пейперс (Pandora Papers), раскрывшего тайны офшорных счетов многих политиков из разных стран мира. О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков из российской частной армии Вагнера («вагнергейт») что-то слышали, но не знают деталей 47,5% опрошенных.

Впрочем, 80,1% считают недопустимой практикой владение топ-чиновниками государства офшорными счетами за границей. Более половины опрошенных (55,3%) верят информации расследования Pandora Papers.

Среди опрошенных, которым известно о «вагнергейте», 40,5% считают главной причиной срыва операции целенаправленную передачу информации со стороны высшего политического руководства Украины.

Исследование провели с 23 по 27 октября. Это был телефонный опрос среди 1,2 тыс. респондентов от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением оккупированных). Опрос провели по заказу издания «Обозреватель».

«Вагнергейт» большинство украинцев считают умышленным и осуществленным со стороны высшего политического руководства Украины. Версию о «сливе» информации называют основной 39,5% респондентов. Такие данные ранее обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).