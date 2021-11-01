Скандал з офшорами і "вагнергейт" підкосили рейтинг Зеленського, фото - Дело

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Рейтинг іпопулярність президента Українни Володимира Зеленського зменшилися через скандал із його офшорними компаніями, а також ймовірнун причетність Офісу президента до провалу операції затримання «вагнерівців».

Таку ситуацію зафіксували соціологи Центру Разумкова навіт попри те, що знчна частина опитаних ними громадян мало що знає про обидва факти. Понад третина респондентів (36,8%) не чули про міжнародне розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers), яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу. Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера — «вагнергейт» щось чули, але не знають деталей 47,5% опитаних.

Утім, 80,1% вважають неприпустимою практикою володіння топ-посадовцями держави офшорними рахунками за кордоном. Більше половини опитаних (55,3%) вірять інформації розслідування Pandora Papers.

Серед опитаних, яким відомо про «вагнергейт», 40,5% вважають головною причиною зриву операції цілеспрямовану передачу інформації з боку вищого політичного керівництва України.

Дослідження провели з 23 по 27 жовтня. Це було телефонне опитування серед 1,2 тис. респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком окупованих). Опитування провели на замовлення видання «Обозреватель».

«Вагнергейт» більшість українців вважають умисним і здійсненним із боку вищого політичного керівництва України. Версію про «злив» інформації називають основною найбільша кількість респондентів — 39,5%. Такі дані раніше оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).