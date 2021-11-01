Зеленський уперше очолив антирейтинг українських політиків

Володимир Зеленський, президент України, вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, оприлюднені 1 листопада.

Соціологи заявили про зниження підтримки Зеленського. Серед кандидатів на посаду президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, майже 40% респондентів називали його (31,9%).

Антирейтинг Петра Порошенка — 31,6%, Віктора Медведчука — 24,7%, Юрія Бойка — 24,0%, Олега Ляшка — 15,0%, Юлію Тимошенко — 13,8%, Олега Тягнибока — 11,0%.

Розрив між Зеленським і Порошенком у ймовірному другому турі зменшився. За шостого президента ще раз готові проголосувати 55,6% серед тих, хто має намір взяти у виборах і визначився з вибором. За Порошенка — 44,4%.

Дослідження провели з 23 по 27 жовтня. Це було телефонне опитування серед 1,2 тис. респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком окупованих). Опитування провели на замовлення видання «Обозреватель».

У липні президентський антирейтинг очолював п’ятий глава держави Порошенко. Друге місце було в екс-прем'єра Тимошенко. Це опитування провела 23−25 липня соціологічна група «Рейтинг».

Водночас рейтинг довіри до політиків очолював Зеленський, якому довіряли 45% опитаних, а не довіряли — 52%. Тимошенко довіряли 31%, не довіряли — 68%.