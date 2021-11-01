Дія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162397-yak-zgeneruvaty-covid-sertyfikat-riznymy-sposobamy-poyasnennya-mincyfry.html

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COVID-сертифікат можна згенерувати без закордонного паспорта і ID-картки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як це зробити.

За його словами, у такому випадку потрібно скористатися порталом «Дія». Про це він розповів у своєму Facebook.

Федоров розповів, що загалом існує три способи згенерувати COVID-сертифікат, а саме:

якщо у вас є ID-картка або закордонний біометричний паспорт, то можна згенерувати сертифікат у застосунку «Дія» й на порталі «Дія»: https://diia. gov. ua/;

якщо у вас немає ID-картки або закордонного біометричного паспорта, то сертифікат можна згенерувати тільки на порталі «Дія»;

якщо ви маєте посвідку на тимчасове/постійне проживання — можна згенерувати сертифікат тільки на порталі «Дія».

Він наголосив, що запит на сертифікат можна підписати за допомогою технології Bank ID. Без «підпису обличчям» чи інших видів електронного підпису. Для цього потрібно оновити «Дію» до останньої версії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації від коронавірусу можна згенерувати на порталі «Дія» — для цього потрібно мати лише електронний підпис.