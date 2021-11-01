В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: «Магнолія ТВ»

https://racurs.ua/ua/n162396-biyka-u-cherzi-na-vakcynaciu-stalasya-v-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві охочі зробити щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 влаштували бійку у черзі на пункті вакцинації.

Відповідне відео опублікувала телекомпанія «Магнолія ТВ».

Київ… напередодні запровадження обмежень «червоної зони» … у черзі бажаючих вакцинуватись в останній момент, — вказано в описі відео.

На цьому відео можна побачити, як у великому натовпі людей, котрий зібрався біля одного зі столичних центрів вакцинації, на підлозі б’ються двоє чоловіків, яких намагаються розняти кілька небайдужих очевидців.

Де саме стався цей інцидент, не уточнюється.

У Києві відсьогодні, 1 листопада, запроваджуються обмеження «червоної» карантинної зони, які передусім стосуються невакцинованих громадян. Зокрема, користуватися громадським транспортом можуть лише пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Джерело: «Магнолія ТВ»