ДТП на Кіровоградщині. Фото: Нацполіція

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ДТП сьогодні трапилася в Кропивницькому районі на Кіровоградщині. Унаслідок аварії загинули четверо людей, серед яких троє — підлітки.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речницю Служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак.

За її словами, страшний інцидент трапився 1 листопада о 1.05 на автодорозі Н-23 «Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя» біля села Новошевченкове Долинської громади. На автошляху зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. Тіла 12, 14 і 16-річних підлітків, які перебували в легковому авто, з машини діставали рятувальники.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля, обганяючи машину, яка їхала попереду, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Обставини дорожньої аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Харкові не минуло і двох днів після ДТП, де 16-річний підліток на Infiniti протаранив Chevrolet Aveo, як на цьому ж місці сталася нова смертельна аварія. Крім того, учасником нової аварії знову став автомобіль Infiniti. На цей раз, за словами очевидців, за кермом була дівчина.

Джерело: Суспільне