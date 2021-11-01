"Слуги" почали ротацію в Кабміні - Резніков пішов у відставку, його перекидають в Міноборони

https://racurs.ua/ua/n162394-slugy-pochaly-rotaciu-v-kabmini-reznikov-pishov-u-vidstavku-yogo-perekydaut-v-minoborony.html

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав у Раду заяву про відставку.

Його пророкують на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, питання щодо якого сьогодні підніматиметься на фракції «Слуги народу». Наступницею Резнікова на посаді міністра розвитку громад і територій може стати колишня кандидатка в мери Києва, народна депутатка Ірина Верещук (фракція «Слуга народу»).

Нардеп СН Данило Гетьманцев уточнив, що головні претензії до Тарану — це «його робота як менеджера».

Заяви Тарана ще немає, але я знаю, що швидше за все вона буде, — заявив Гетьманцев журналістам уранці біля Ради.

Також нардеп підтвердив, що на фракції розглянуть діяльність Олега Уруського, який не показав результату на посаді голови Міністерства стратегічної промисловості та міністра економіки Олексія Любченка.

Це початок ротації в Кабміні, припускають оглядачі укранських ЗМІ. Увечері 1 листопада «слугам» покажуть кандидатів на посади містрів в уряді. За даними УП, змін буде чотири:

замість міністра екології Романа Абрамовського прийде його заступник Руслан Стрілець;

міністра оборони Андрія Тарана замінять на міністра інтеграції ТОТ Олексія Резнікова;

Резнікова — на нардепа від «Слуги народу» Ірину Верещук;



віце-прем'єра Олега Уруського — на головного митника Павла Рябікіна.

Про засідання фракції СН раніше повідомляла прес-служба «Слуги народу». Сьогодні увечері нардепи монобільшості обговорять кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради, а також обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець.

Від початку осені в політикумі обговорюють відставки п’яти-шести міністрів Кабміну.