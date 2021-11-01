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Ракурс
Затори скували Київ у перший день "червоної" зони

Таких заторів ще не бачили — Київ завмер у перший день «червоної» зони (КАРТА)

1 лис 2021, 10:55
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Київ скували затори у перший день «червоної» зони карантину. Сьогодні у столиці почали діяти більш суворі обмеження, зокрема, у транспорті.

Про небувалий рівень заторів свідчать дані системи Google Maps.

Найважче проїхати уранці понеділка по Північному мосту, вулиці Братиславська, бульварі Перова, а також між станціями метро «Чернігівська» та «Лівобережна». Традиційні проблеми для автомобілістів і в районі проспекту Перемоги.

Затои в Києві, карта - Гугл

Проїзд ускладнений і біля ринку «Березняки» та проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро «Осокорки», «Позняки», а також на в’їзді до Києва на Софіївській Борщагівці та Кільцевій дорозі.

Затои в Києві, карта - Гугл

Значні затори утворилися в Шевченківському та Подільському районах столиці. Авто стоять на вулицях Кирилівській, Полярній, Семена Скляренка та на проспекті Степана Бандери.

Затори скували дороги біля Бессарабського ринку, Набережно-Хрещатицьку набережну, Набережне та Наддніпрянському шосе.

Користувачі соцмереж називають це транспортним колапсом.


Джерело: Ракурс


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