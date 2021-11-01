Таких заторів ще не бачили — Київ завмер у перший день «червоної» зони (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n162393-takyh-zatoriv-sche-ne-bachyly-kyyiv-zavmer-u-pershyy-den-chervonoyi-zony-karta.htmlРакурс
Київ скували затори у перший день «червоної» зони карантину. Сьогодні у столиці почали діяти більш суворі обмеження, зокрема, у транспорті.
Про небувалий рівень заторів свідчать дані системи Google Maps.
Найважче проїхати уранці понеділка по Північному мосту, вулиці Братиславська, бульварі Перова, а також між станціями метро «Чернігівська» та «Лівобережна». Традиційні проблеми для автомобілістів і в районі проспекту Перемоги.
Проїзд ускладнений і біля ринку «Березняки» та проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро «Осокорки», «Позняки», а також на в’їзді до Києва на Софіївській Борщагівці та Кільцевій дорозі.
Значні затори утворилися в Шевченківському та Подільському районах столиці. Авто стоять на вулицях Кирилівській, Полярній, Семена Скляренка та на проспекті Степана Бандери.
Затори скували дороги біля Бессарабського ринку, Набережно-Хрещатицьку набережну, Набережне та Наддніпрянському шосе.
Користувачі соцмереж називають це транспортним колапсом.