Про небувалий рівень заторів свідчать дані системи Google Maps.

Найважче проїхати уранці понеділка по Північному мосту, вулиці Братиславська, бульварі Перова, а також між станціями метро «Чернігівська» та «Лівобережна». Традиційні проблеми для автомобілістів і в районі проспекту Перемоги.

Проїзд ускладнений і біля ринку «Березняки» та проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро «Осокорки», «Позняки», а також на в’їзді до Києва на Софіївській Борщагівці та Кільцевій дорозі.

Значні затори утворилися в Шевченківському та Подільському районах столиці. Авто стоять на вулицях Кирилівській, Полярній, Семена Скляренка та на проспекті Степана Бандери.

Затори скували дороги біля Бессарабського ринку, Набережно-Хрещатицьку набережну, Набережне та Наддніпрянському шосе.

Користувачі соцмереж називають це транспортним колапсом.