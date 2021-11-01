Таких пробок еще не видели — Киев замер в первый день «красной» зоны (КАРТА)https://racurs.ua/n162393-takih-probok-esche-ne-videli-kiev-zamer-v-pervyy-den-krasnoy-zony-karta.htmlРакурс
Киев сковали пробки в первый день «красной» зоны карантина. Сегодня в столице начали действовать более жесткие ограничения, в частности, в транспорте.
О небывалом уровне пробок свидетельствуют данные системы Google Maps.
Тяжелее всего проехать утром понедельника по Северному мосту, улице Братиславской, бульвару Перова, а также между станциями метро «Черниговская» и «Левобережная». Традиционные проблемы для автомобилистов и в районе проспекта Победы.
Проезд усложнен и возле рынка Березняки и проспекте Николая Бажана, возле станций метро Осокорки, Позняки, а также на въезде в Киев на Софиевской Борщаговке и Кольцевой дороге.
Большие пробки образовались в Шевченковском и Подольском районах столицы. Автомобили стоят на улицах Кирилловской, Полярной, Семена Скляренко и на проспекте Степана Бандеры.
Пробки сковали дороги у Бессарабского рынка, Набережно-Крещатицкую набережную, Набережное и Приднепровское шоссе.
Пользователи соцсетей называют это транспортным коллапсом.