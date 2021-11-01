Лечить COVID-19 антидепрессантами предлагают ученые

Лечение коронавируса. Фото: istock

https://racurs.ua/n162392-lechit-covid-19-antidepressantami-predlagaut-uchenye.html

Ракурс

Лечение коронавируса может измениться в корне — ученые выяснили, что антидепрессант флувоксамин облегчает протекание инфекции, если начать принимать его в самом начале болезни.

Оказалось, что помимо прямого действия, он способен подавлять воспаление. Об этом сообщает Lancet.

Для подтверждения теории эффективности антидепрессанта от коронавируса ученые провели эксперимент с участием почти полутора тысяч человек, которые не прививались от коронавируса и подцепили инфекцию.

Некоторым из них в первые десять дней болезни дважды в день давали по 100 миллиграмм флувоксамина, другим давали плацебо. За теми и другими наблюдали ещё около месяца после того, как курс флувоксамина заканчивался.

В группе плацебо у 15,7% зафиксировали осложнения от коронавируса, а у тех, кто принимал флувоксамин, осложнения случились только у 10,7%. Антидепрессант на 32% снижал вероятность госпитализации и необходимости в интенсивной терапии.

Отмечается, что у флувоксамина есть побочные эффекты, и часто его перестают принимать из-за проблем с пищеварительной системой. Тем не менее две трети больных с COVID-19 смогли пройти 80% флувоксаминового курса. Среди них вероятность осложнений в течение следующего месяца была ниже на 66%, а смертность — на 91%.

Ученые заявляют, что флувоксамин может стать эффективным средством, которое снижает шанс осложнений, но назначать его следует в начале болезни и в первую очередь тем, у кого вероятность таких осложнений изначально велика.

Напомним, ранее мы сообщали, что популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19.

Источник: Lancet