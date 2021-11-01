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В Украине появились новые дорожные знаки, фото: УНН
Новые дорожные знаки вступили в силу в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n162391-novye-dorojnye-znaki-vstupili-v-silu-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
В Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября, вступили в силу изменения к Правилам дорожного движения, которые вводят ряд новых дорожных знаков и новой дорожной разметки.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Появляются новые дорожные знаки для водителей:
- жилая зона;
- пешеходная дорожка;
- начало населенного пункта и его окончание;
- направление поворота;
- места разрешенной остановки и стоянки;
- запрещение движения транспортных средств;
- автозаправочные/электрозарядные станции;
- место для зарядки электромобилей;
- платная дорога и ее конец;
- островок безопасности;
- диагональный пешеходный переход и другие.
Также вводится новая дорожная разметка для обозначения:
- средства для успокоения движения;
- выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;
- места концентрации ДТП;
- выделенных мест парковки вдоль дорог;
- перед выходами из территории школ.
Также к действующей вертикальной разметке добавляется новая желто-красная.
Кроме того, в ПДД изменены требования относительно краевой дорожной разметки в соответствии с положениями ГСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2.
Также вводятся изменения для велосипедистов:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указаны права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
Напомним, с сегодняшнего дня разрешенная скорость движения по Киеву составляет 50 км/ч. В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения должен был демонтировать 90 дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час».
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