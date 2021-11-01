В Украине появились новые дорожные знаки, фото: УНН

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В Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября, вступили в силу изменения к Правилам дорожного движения, которые вводят ряд новых дорожных знаков и новой дорожной разметки.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Появляются новые дорожные знаки для водителей:

жилая зона;

пешеходная дорожка;

начало населенного пункта и его окончание;

направление поворота;

места разрешенной остановки и стоянки;

запрещение движения транспортных средств;

автозаправочные/электрозарядные станции;

место для зарядки электромобилей;

платная дорога и ее конец;

островок безопасности;

диагональный пешеходный переход и другие.

Также вводится новая дорожная разметка для обозначения:

средства для успокоения движения;

выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;

места концентрации ДТП;

выделенных мест парковки вдоль дорог;

перед выходами из территории школ.

Также к действующей вертикальной разметке добавляется новая желто-красная.

Кроме того, в ПДД изменены требования относительно краевой дорожной разметки в соответствии с положениями ГСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2.

Также вводятся изменения для велосипедистов:

новое определение велосипедной дорожки;

понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

указаны права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Напомним, с сегодняшнего дня разрешенная скорость движения по Киеву составляет 50 км/ч. В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения должен был демонтировать 90 дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час».