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В Украине появились новые дорожные знаки, фото: УНН

Новые дорожные знаки вступили в силу в Украине (ИНФОГРАФИКА)

1 ноя 2021, 10:32
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В Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября, вступили в силу изменения к Правилам дорожного движения, которые вводят ряд новых дорожных знаков и новой дорожной разметки.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Появляются новые дорожные знаки для водителей:

  • жилая зона;
  • пешеходная дорожка;
  • начало населенного пункта и его окончание;
  • направление поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрещение движения транспортных средств;
  • автозаправочные/электрозарядные станции;
  • место для зарядки электромобилей;
  • платная дорога и ее конец;
  • островок безопасности;
  • диагональный пешеходный переход и другие.

Также вводится новая дорожная разметка для обозначения:

  • средства для успокоения движения;
  • выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;
  • места концентрации ДТП;
  • выделенных мест парковки вдоль дорог;
  • перед выходами из территории школ.

Также к действующей вертикальной разметке добавляется новая желто-красная.

Кроме того, в ПДД изменены требования относительно краевой дорожной разметки в соответствии с положениями ГСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2.

Также вводятся изменения для велосипедистов:


  • новое определение велосипедной дорожки;
  • понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
  • указаны права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
  • регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Напомним, с сегодняшнего дня разрешенная скорость движения по Киеву составляет 50 км/ч. В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения должен был демонтировать 90 дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час».

Источник: Ракурс


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