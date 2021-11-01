В Україні з’явилися нові дорожні знаки, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n162391-novi-dorojni-znaky-nabuly-chynnosti-v-ukrayini-infografika.html

Ракурс

В Україні відсьогодні, 1 листопада, набули чинності зміни до Правил дорожнього руху, які запроваджують низку нових дорожніх знаків та нової дорожньої розмітки.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

З’являються такі нові дорожні знаки для водіїв:

житлова зона;

пішохідна доріжка;

початок населеного пункту та його закінчення;

напрямок повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборона руху транспортних засобів;

автозаправні/електрозарядні станції;

місце для заряджання електромобілів;

платна дорога та її кінець;

острівець безпеки;

діагональний пішохідний перехід та інші.

Також запроваджується нова дорожня розмітка для позначення:

засобу для заспокоєння руху;

виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки;

місця концентрації ДТП;

виділених місць паркування уздовж доріг;

перед виходами з території шкіл.

Також до чинної вертикальної розмітки додається нова — жовто-червона.

Крім того, у ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2.

Також запроваджуються зміни для велосипедистів:

нове визначення велосипедної доріжки;

поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Нагадаємо, відсьогодні дозволена швидкість руху Києвом становить 50 км/год. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху мав демонтувати 90 дорожніх знаків «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину».