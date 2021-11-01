Лікувати COVID-19 антидепресантами пропонують вчені

Лікування коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162392-likuvaty-covid-19-antydepresantamy-proponuut-vcheni.html

Ракурс

Лікування коронавірусу може докорінно змінитися — вчені з’ясували, що антидепресант флувоксамін полегшує перебіг інфекції, якщо почати приймати його в самому початку хвороби.

Виявилося, що крім прямої дії, він здатний пригнічувати запалення. Про це повідомляє Lancet.

Для підтвердження теорії ефективності антидепресанту від коронавірусу вчені провели експеримент за участю майже півтори тисячі осіб, які не прищеплювалися від коронавірусу й підчепили інфекцію.

Деяким із них у перші десять днів хвороби двічі на день давали по 100 міліграмів флувоксаміну, іншим давали плацебо. За обома групами спостерігали ще близько місяця після того, як курс флувоксаміну закінчувався.

У групі плацебо в 15,7% зафіксували ускладнення від коронавірусу, а в тих, хто приймав флувоксамін, ускладнення зафіксували тільки в 10,7%. Антидепресант на 32% знижував ймовірність госпіталізації та необхідності в інтенсивної терапії.

Зазначається, що у флувоксаміну є побічні ефекти, і часто його припиняють приймати через проблеми з травною системою. Проте дві третини хворих з COVID-19 змогли пройти 80% флувоксамінового курсу. Серед них ймовірність ускладнень упродовж наступного місяця була нижчою на 66%, а смертність на 91%.

Вчені заявляють, що флувоксамін може стати ефективним засобом, який знижує шанс ускладнень, але призначати його слід від початку хвороби й насамперед тим, у кого ймовірність таких ускладнень є великою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що популярний препарат від коронавірусу — азитроміцин — виявився неефективним у боротьбі за покращення стану пацієнтів з COVID-19.

Джерело: Lancet