«Слуги» начали ротацию в Кабмине — Резников ушел в отставку, его посылают в Минобороны

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Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке.

Ему прогнозируют должность министра обороны вместо Андрея Тарана, вопрос по которому сегодня будет подниматься на фракции «Слуги народа». Преемницей Резникова может стать бывшая кандидатка в мэры Киева, народный депутат Ирина Верещук (фракция «Слуга народа»).

Нардеп СН Даниил Гетьманцев уточнил, что главные претензии к Тарану — это его работа как менеджера.

Заявления Тарана еще нет, но я знаю, что, скорее всего, оно будет, — заявил Гетманцев журналистам утром возле Рады.

Также нардеп подтвердил, что на фракции будет рассмотрена деятельность Олега Урусского, который не «показал результат» в должности главы Министерства стратегической промышленности и министра экономики Алексея Любченко.

Это начало ротации в Кабмине, предполагают обозреватели украинских СМИ. Вечером 1 ноября «слугам» покажут кандидатов на должности министров в правительстве. По данным УП, изменений будет четыре:

вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрелец;

министра обороны Андрея Тарана заменят министром интеграции ТОТ Алексеем Резниковым;

Резникова — на нардепа от «Слуги народа» Ирину Верещук;

вице-премьера Олега Урусского — на главного таможенника Павла Рябикина.

О заседании фракции СН ранее сообщала пресс-служба «Слуги народа». Сегодня вечером нардепы монобольшинства обсудят кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады, а также избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец.

С начала осени в политикуме обсуждают отставки пяти-шести министров Кабмина.