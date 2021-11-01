ДТП на Кировоградщине. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n162395-jutkoe-dtp-na-kirovogradschine-uneslo-jizni-treh-podrostkov-foto.html

Ракурс

ДТП сегодня произошло в Кропивницком районе в Кировоградской области. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых трое — подростки.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретаря Службы по чрезвычайным ситуациям в области Оксана Мачак.

По ее словам, страшный инцидент произошел 1 ноября в 1.05 на автодороге Н-23 «Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье» возле села Новошевченково Долинской общины. На автодороге столкнулись легковой и грузовой автомобили. Тела 12, 14 и 16-летних подростков, находившихся в легковом авто, с машины доставали спасатели.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, обгоняя едущую впереди машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. По факту аварии начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Обстоятельства дорожной аварии устанавливают следователи.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове не прошло и двух дней после ДТП, где 16-летний подросток на Infiniti протаранил Chevrolet Aveo, на этом месте произошла новая смертельная авария. Кроме того, участником новой аварии снова стал автомобиль Infiniti. На этот раз, по словам очевидцев, за рулем была девушка.

Источник: Суспільне