Драка в очереди на вакцинацию произошла в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162396-draka-v-ocheredi-na-vakcinaciu-proizoshla-v-kieve-video.htmlРакурс
В Киеве желающие привиться от коронавирусной болезни COVID-19 устроили драку в очереди на пункте вакцинации.
Соответствующее видео опубликовала телекомпания «Магнолия ТВ».
Киев… накануне введения ограничений «красной зоны» … в очереди желающих вакцинироваться в последний момент, — указано в описании видео.
На этом видео можно увидеть, как в большой толпе людей, собравшихся возле одного из столичных центров вакцинации, на полу дерутся двое мужчин, которых пытаются разнять несколько неравнодушных очевидцев.
Где именно произошел этот инцидент, не уточняется.
В Киеве с сегодняшнего дня, 1 ноября, вводятся ограничения «красной» карантинной зоны, прежде всего касающиеся невакцинированных граждан. В частности, пользоваться общественным транспортом могут только пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
Источник: «Магнолия ТВ»