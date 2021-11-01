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Ракурс
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: «Магнолия ТВ»

Драка в очереди на вакцинацию произошла в Киеве (ВИДЕО)

1 ноя 2021, 11:19
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В Киеве желающие привиться от коронавирусной болезни COVID-19 устроили драку в очереди на пункте вакцинации.

Соответствующее видео опубликовала телекомпания «Магнолия ТВ».

Киев… накануне введения ограничений «красной зоны» … в очереди желающих вакцинироваться в последний момент, — указано в описании видео.

На этом видео можно увидеть, как в большой толпе людей, собравшихся возле одного из столичных центров вакцинации, на полу дерутся двое мужчин, которых пытаются разнять несколько неравнодушных очевидцев.

Где именно произошел этот инцидент, не уточняется.


В Киеве с сегодняшнего дня, 1 ноября, вводятся ограничения «красной» карантинной зоны, прежде всего касающиеся невакцинированных граждан. В частности, пользоваться общественным транспортом могут только пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Источник: «Магнолия ТВ»

Источник: Ракурс


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