В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: «Магнолия ТВ»

https://racurs.ua/n162396-draka-v-ocheredi-na-vakcinaciu-proizoshla-v-kieve-video.html

Ракурс

В Киеве желающие привиться от коронавирусной болезни COVID-19 устроили драку в очереди на пункте вакцинации.

Соответствующее видео опубликовала телекомпания «Магнолия ТВ».

Киев… накануне введения ограничений «красной зоны» … в очереди желающих вакцинироваться в последний момент, — указано в описании видео.

На этом видео можно увидеть, как в большой толпе людей, собравшихся возле одного из столичных центров вакцинации, на полу дерутся двое мужчин, которых пытаются разнять несколько неравнодушных очевидцев.

Где именно произошел этот инцидент, не уточняется.

В Киеве с сегодняшнего дня, 1 ноября, вводятся ограничения «красной» карантинной зоны, прежде всего касающиеся невакцинированных граждан. В частности, пользоваться общественным транспортом могут только пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Источник: «Магнолия ТВ»