Дия. Фото: istock

https://racurs.ua/n162397-kak-sgenerirovat-covid-sertifikat-razlichnymi-sposobami-obyasnenie-mincifry.html

Ракурс

COVID-сертификат можно сгенерировать без загранпаспорта и ID-карты. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как это сделать.

По его словам, в таком случае нужно воспользоваться порталом «Дія». Об этом он рассказал в своем Facebook.

Федоров заявил, что существует три способа сгенерировать COVID-сертификат, а именно:

если у вас есть ID-карта или заграничный биометрический паспорт, то можно сгенерировать сертификат в приложении «Дія» и на портале «Дія»: https://diia.gov.ua/;

если у вас нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, то сертификат можно сгенерировать только на портале «Дія»;

если вы имеете вид на временное/постоянное проживание — можно сгенерировать сертификат только на портале «Дія»;

Он подчеркнул, что запрос на сертификат можно подписать с помощью технологии Bank ID. Без «подписи лицом» или других видов электронной подписи. Для этого нужно обновить «Дію» до последней версии.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификат об одной дозе вакцинации от коронавируса можно сгенерировать на портале «Дія» — для этого нужно иметь только электронную подпись.