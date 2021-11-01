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Дия. Фото: istock

Как сгенерировать COVID-сертификат различными способами — объяснение Минцифры

1 ноя 2021, 11:49
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COVID-сертификат можно сгенерировать без загранпаспорта и ID-карты. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как это сделать.

По его словам, в таком случае нужно воспользоваться порталом «Дія». Об этом он рассказал в своем Facebook.

Федоров заявил, что существует три способа сгенерировать COVID-сертификат, а именно:


  • если у вас есть ID-карта или заграничный биометрический паспорт, то можно сгенерировать сертификат в приложении «Дія» и на портале «Дія»: https://diia.gov.ua/;
  • если у вас нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, то сертификат можно сгенерировать только на портале «Дія»;
  • если вы имеете вид на временное/постоянное проживание — можно сгенерировать сертификат только на портале «Дія»;

Он подчеркнул, что запрос на сертификат можно подписать с помощью технологии Bank ID. Без «подписи лицом» или других видов электронной подписи. Для этого нужно обновить «Дію» до последней версии.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификат об одной дозе вакцинации от коронавируса можно сгенерировать на портале «Дія» — для этого нужно иметь только электронную подпись.

Источник: Ракурс


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