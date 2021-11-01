Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков - рейтинги политиков

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, впервые после президентских выборов 2019 возглавил антирейтинг украинских политиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, обнародованные 1 ноября.

Социологи заявили о снижении поддержки Зеленского. Среди кандидатов на пост президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, почти 40% респондентов называли его (31,9%).

Антирейтинг Петра Порошенко — 31,6%, Виктора Медведчука — 24,7%, Юрия Бойко — 24,0%, Олега Ляшко — 15,0%, Юлию Тимошенко — 13,8%, Олега Тягнибока — 11,0%.

Разрыв между Зеленским и Порошенко в вероятном втором туре снизился. За шестого президента еще раз готовы проголосовать 55,6% из числа тех, кто намерен взять в выборах и определился с выбором. За Порошенко — 44,4%.

Исследование провели с 23 по 27 октября. Это был телефонный опрос среди 1,2 тыс. респондентов от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением оккупированных). Опрос провели по заказу издания «Обозреватель».

В июле президентский антирейтинг возглавлял пятый глава государства Порошенко. Второе место занимал экс-премьер Юлия Тимошенко. Этот опроса провела 23−25 ​​июля социологическая группа «Рейтинг». В то же время, рейтинг доверия к политикам возглавлял Зеленский, которому доверяли 45% опрошенных, а не доверяли — 52%. Тимошенко доверяли 31%, не доверяли — 68%.