Рейтинг. Список- Центр Разумкова

https://racurs.ua/ua/n162401-svijyy-prezydentskyy-reytyng-daly-sociology-hto-lidyruie-infografika.html

Ракурс

Президентський рейтинг оновили соціологи — лідером лишається чинний президент Володимир Зеленський.

За нього готові віддати свої голоси 18,7% з усіх опитаних. Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Натомість за Петра Порошенка готові віддати свої голоси 12,7% опитаних, за Юрія Бойка — 6,2% респондентів. Дмитро Разумков суттєво наростив свій рейтинг — його підтримують 5,5%. Він обійшов Юлію Тимошенко — у неї 5,0% електоральних симпатій.

Ще 4,1% респондентів висловили намір проголосувати за Володимира Гройсмана, 3,2% — за Ігоря Смешка, 3,1% — за Євгена Мураєва, 2,0% — за Олега Ляшка, 1,7% — за Віктора Медведчука, 1,4% — за Олега Тягнибока, 0,3% — за Кіру Рудик.

Якби зараз відбувався другий тур виборів президента й до нього потрапили б Зеленський та Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського, а 21,3% — за Порошенка. Результати виборів виглядали б так — Зеленський набрав би 55,6%, а Порошенко — 44,4%.

Дослідження проводилося з 23 по 27 жовтня методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1 тис. 200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих. Похибка не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення інтернет-видання «Обозреватель».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що якби найближчим часом відбувалися вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський. Його підтримали б 17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.