Рейтинг. Список: Центр разумкова

https://racurs.ua/n162401-svejiy-prezidentskiy-reyting-dali-sociologi-kto-lidiruet-infografika.html

Ракурс

Президентский рейтинг обновили социологи — лидером остается действующий президент Владимир Зеленский.

За него готовы отдать свои голоса 18,7% из всех опрошенных. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

За Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко — 6,2% респондентов. Дмитрий Разумков существенно нарастил свой рейтинг — его поддерживают 5,5%. Он обошел Юлию Тимошенко — у нее 5,0% электоральных симпатий.

Еще 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за Владимира Гройсмана, 3,2% — за Игоря Смешко, 3,1% — за Евгения Мураева, 2,0% — за Олега Ляшко, 0,4% — за Олега Тягнибока, 0,3% — за Киру Рудык.

Если бы сейчас проходил второй тур выборов президента и в него попали бы Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% — за Порошенко. Результаты выборов выглядели бы так — Зеленский набрал бы 55,6%, а Порошенко — 44,4%.

Исследование проводилось с 23 по 27 октября методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1 тыс. 200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных. Погрешность не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания «Обозреватель».

Напомним, ранее мы сообщали, что если бы в ближайшее время проходили выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский. Его поддержали бы 17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.