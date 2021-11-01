Выборы в Харькове — наблюдатели обнародовали результаты параллельного подсчета голосов

https://racurs.ua/n162400-vybory-v-harkove-nabludateli-obnarodovali-rezultaty-parallelnogo-podscheta-golosov.html

Ракурс

На выборах мэра Харькова ситуация все еще шаткая. Секретарь горсовета Игорь Терехов на грани прямой победы уже в первом туре.

По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного наблюдателями «Опоры», Терехов набирает 50,06% голосов, Михаил Добкин — 28,21%. Погрешность составляет менее 1%, за исключением Терехова (погрешность 1,1%). Об этих результатах 1 ноября рассказал координатор наблюдения Николай Зинченко на пресс-конференции в пресс-центре «Накипело», сообщает «Суспільне». Это значит, что Терехов способен стать мэром Харькова уже после первого тура.

В пятерке лидеров голосования, по данным «Опоры», оказались также Александр Скорик (5,6%), Константин Немичев (4,45%) и Алина Мустафаева (3,37%). Эти данные собраны на 220 избирательных участках. Всего в день выборов работало 605 участков.

Напомним, что экзит-полы показали: выборы мэра Харькова прошли в один тур. На первом месте — Терехов с 53,8% голосов, у Добкина 24,5% голосов.

Окружная избирательная комиссия № 184 по состоянию на 9.40 1 ноября приняла протоколы 177 избирательных участков.

Наблюдатели «Опоры» сообщили, что принято документы 177 комиссий, пять находятся на уточнении. Еще по двум участкам, где обнаружена незапакованная документация, комиссия решение не приняла, отложив этот вопрос.