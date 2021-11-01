США стягивают войска в Черное море — отправлен флагман Шестого флота

USS Mount Whitney, фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

https://racurs.ua/n162399-ssha-styagivaut-voyska-v-chernoe-more-otpravlen-flagman-shestogo-flota.html

Ракурс

В Черное море отправился флагман Шестого флота США — десанто-командный корабль USS Mount Whitney.

Об этом сообщается на странице пресс-службы флота в социальной сети Фейсбук.

Флагман 6-го флота USS Mount Whitney с сотрудниками 6-го флота и Североатлантического альянса начал свой северный транзит в Черное море, чтобы сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе! — отмечается в сообщении.

Недавно, 30 октября, в Черное море зашел еще один корабль Военно-морского флота США — ракетный эсминец USS Porter.

Находясь в Черном море, USS Porter примет участие в нескольких многосторонних учениях, чтобы усовершенствовать управление кораблем и маневрировать, а также отработать процедуры противовоздушной обороны, — отмечается в сообщении пресс-службы ВМФ США.



Напомним, по информации американского издания The Washighton Post, американские и европейские союзники Украины фиксируют «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» к украинской границе.