США стягують війська у Чорне море — відправлено флагман Шостого флоту

USS Mount Whitney, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/ua/n162399-ssha-styaguut-viyska-u-chorne-more-vidpravleno-flagman-shostogo-flotu.html

Ракурс

До Чорного моря вирушив флагман Шостого флоту США — десанто-командний корабель USS Mount Whitney.

Про це повідомляється на сторінці прес-служби флоту в соціальній мережі Фейсбук.

Флагман 6-го флоту USS Mount Whitney зі співробітниками 6-го флоту і Північноатлантичного альянсу розпочав свій північний транзит до Чорного моря, щоб співпрацювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні! — зазначається в повідомленні.

Нещодавно, 30 жовтня, до Чорного моря зайшов ще один корабель Військово-морського флоту США — ракетний есмінець USS Porter.

Перебуваючи в Чорному морі, USS Porter візьме участь у кількох багатосторонніх навчаннях, щоб удосконалити управління кораблем і маневрувати, а також відпрацювати процедури протиповітряної оборони, — зазначається в повідомленні прес-служби ВМФ США.



Нагадаємо, за інформацією американського видання The Washighton Post, американські та європейські союзники України фіксують «незвичайні переміщення техніки й військових на західному фланзі Росії» до українського кордону.