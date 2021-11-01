На виборах мера Харкова ситуація хитка. Секретар міськради Ігор Терехов на межі прямої перемоги вже у першому турі.

За результатами паралельного підрахунку голосів, який провели спостерігачі «Опори», Терехов набирає 50,06% голосів, Михайло Добкін — 28,21%. Похибка становить менше ніж 1%, за винятком Терехова (похибка 1,1%). Про ці результатти 1 листопада розповів координатор спостереження Микола Зінченко на прес-конференції в прес-центрі «Накипіло», повідомляє «Суспільне». Це означає, що Терехов здатний стати мером Харкова вже після першого туру.

У п’ятірці лідерів голосування, за даними «Опори», опинилися також Олександр Скорик (5,6%), Костянтин Немічев (4,45%) та Аліна Мустафаєва (3,37%). Ці дані зібрані з 220 виборчих дільниць. Усього в день виборів працювали 605 дільниць.

Нагадаємо, що екзит-поли засвідчили: вибори мера Харкова відбулися в один тур. На першому місці — Терехов з 53,8% голосів, в Добкіна 24,5% голосів.

Окружна виборча комісія № 184 станом на 9.40 1 листопада прийняла протоколи 177 виборчих дільниць.

Спостерігачі «Опори» повідомили, що прийнято 177 ДВК, п’ять перебувають на уточненні. Ще по двох дільницях, де виявлено незапаковану документацію комісія рішення не прийняла, відклавши це питання.