В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

https://racurs.ua/ua/n162402-yak-vyborci-psuvaly-buleteni-rozpovily-sposterigachi-foto.html

Ракурс

В Україні вчора, 31 жовтня, відбулися довибори до Верховної Ради у двох округах — № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також позачергові вибори мера Харкова.

Під час моніторингу за виборами спостерігачі руху «Чесно» зафільмували низку випадків псування бюлетенів виборцями, якими поділилися на своєму сайті.

Зазначається, що найбільше зіпсованих бюлетенів відзняли в Харкові. На деяких з них виборці залишали кандидатам оригінальні послання:

один із виборців навпроти кандидата на посаду мера Ігоря Терехова намалював «ямайську зачіску» та дописав «Боб Марлі»;

на іншому бюлетені двох кандидатів-фаворитів виборів — Михайла Добкіна та Ігоря Терехова — закреслили;

один із виборців на бюлетені залишив побажання відправити усіх кандидатів «на Колиму»;

один з виборців написав на бюлетені «в сортах лайна не розбираюсь»;

ще один висловив ставлення до кандидатів, залишивши напис «усі козли».

У 184-му виборчому окрузі на Херсонщині один з виборців висловив свою недовіру кандидатам, написавши ненормативне слово з трьох букв.

В окрузі № 197 один з виборців висловив свою недовіру кандидатам, перекресливши їхні імена та намалювавши смайлик і дулю.