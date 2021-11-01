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В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»
Як виборці псували бюлетені на довиборах, розповіли спостерігачі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n162402-yak-vyborci-psuvaly-buleteni-rozpovily-sposterigachi-foto.htmlРакурс
В Україні вчора, 31 жовтня, відбулися довибори до Верховної Ради у двох округах — № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також позачергові вибори мера Харкова.
Під час моніторингу за виборами спостерігачі руху «Чесно» зафільмували низку випадків псування бюлетенів виборцями, якими поділилися на своєму сайті.
Зазначається, що найбільше зіпсованих бюлетенів відзняли в Харкові. На деяких з них виборці залишали кандидатам оригінальні послання:
- один із виборців навпроти кандидата на посаду мера Ігоря Терехова намалював «ямайську зачіску» та дописав «Боб Марлі»;
- на іншому бюлетені двох кандидатів-фаворитів виборів — Михайла Добкіна та Ігоря Терехова — закреслили;
- один із виборців на бюлетені залишив побажання відправити усіх кандидатів «на Колиму»;
- один з виборців написав на бюлетені «в сортах лайна не розбираюсь»;
- ще один висловив ставлення до кандидатів, залишивши напис «усі козли».
У 184-му виборчому окрузі на Херсонщині один з виборців висловив свою недовіру кандидатам, написавши ненормативне слово з трьох букв.
В окрузі № 197 один з виборців висловив свою недовіру кандидатам, перекресливши їхні імена та намалювавши смайлик і дулю.
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