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Ракурс
В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

Як виборці псували бюлетені на довиборах, розповіли спостерігачі (ФОТО)

1 лис 2021, 12:51
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В Україні вчора, 31 жовтня, відбулися довибори до Верховної Ради у двох округах — № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також позачергові вибори мера Харкова.

Під час моніторингу за виборами спостерігачі руху «Чесно» зафільмували низку випадків псування бюлетенів виборцями, якими поділилися на своєму сайті.

Зазначається, що найбільше зіпсованих бюлетенів відзняли в Харкові. На деяких з них виборці залишали кандидатам оригінальні послання:

  • один із виборців навпроти кандидата на посаду мера Ігоря Терехова намалював «ямайську зачіску» та дописав «Боб Марлі»;

В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

  • на іншому бюлетені двох кандидатів-фаворитів виборів — Михайла Добкіна та Ігоря Терехова — закреслили;

В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

  • один із виборців на бюлетені залишив побажання відправити усіх кандидатів «на Колиму»;

В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

  • один з виборців написав на бюлетені «в сортах лайна не розбираюсь»;

В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

  • ще один висловив ставлення до кандидатів, залишивши напис «усі козли».

В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

У 184-му виборчому окрузі на Херсонщині один з виборців висловив свою недовіру кандидатам, написавши ненормативне слово з трьох букв.

В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»


В окрузі № 197 один з виборців висловив свою недовіру кандидатам, перекресливши їхні імена та намалювавши смайлик і дулю.

В Україні відбулися довибори в Раді та вибори мера Харкова, фото: «Чесно»

Джерело: Ракурс


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