В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»

https://racurs.ua/n162402-kak-izbirateli-portili-bulleteni-na-dovyborah-rasskazali-nabludateli-foto.html

Ракурс

В Украине вчера, 31 октября, прошли довыборы в Верховную Раду по двум округам — № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также внеочередные выборы мэра Харькова.

Во время мониторинга за выборами наблюдатели движения «Честно» сняли ряд случаев порчи бюллетеней избирателями, которыми поделились на своем сайте.

Отмечается, что больше всего испорченных бюллетеней отсняли в Харькове. На некоторых из них избиратели оставляли кандидатам оригинальные послания:

один из избирателей напротив кандидата на должность мэра Игоря Терехова нарисовал «ямайскую прическу» и дописал «Боб Марли»;

на другом бюллетене двух кандидатов-фаворитов выборов — Михаила Добкина и Игоря Терехова — зачеркнули;

один из избирателей на бюллетене оставил пожелание отправить всех кандидатов «на Колыму»;

один из избирателей написал на бюллетене «в сортах дерьма не разбираюсь»;

еще один выразил отношение к кандидатам, оставив надпись «все козлы».

В 184-м избирательном округе в Херсонской области один из избирателей выразил свое недоверие кандидатам, написав ненормативное слово из трех букв.

В округе № 197 один из избирателей выразил свое недоверие кандидатам, перечеркнув их имена и нарисовав смайлик и кукиш.