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Ракурс
В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»

Как избиратели портили бюллетени на довыборах, рассказали наблюдатели (ФОТО)

1 ноя 2021, 12:51
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В Украине вчера, 31 октября, прошли довыборы в Верховную Раду по двум округам — № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также внеочередные выборы мэра Харькова.

Во время мониторинга за выборами наблюдатели движения «Честно» сняли ряд случаев порчи бюллетеней избирателями, которыми поделились на своем сайте.

Отмечается, что больше всего испорченных бюллетеней отсняли в Харькове. На некоторых из них избиратели оставляли кандидатам оригинальные послания:

  • один из избирателей напротив кандидата на должность мэра Игоря Терехова нарисовал «ямайскую прическу» и дописал «Боб Марли»;

В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»

  • на другом бюллетене двух кандидатов-фаворитов выборов — Михаила Добкина и Игоря Терехова — зачеркнули;

В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»

  • один из избирателей на бюллетене оставил пожелание отправить всех кандидатов «на Колыму»;

В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»

  • один из избирателей написал на бюллетене «в сортах дерьма не разбираюсь»;

В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»

  • еще один выразил отношение к кандидатам, оставив надпись «все козлы».

В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»В 184-м избирательном округе в Херсонской области один из избирателей выразил свое недоверие кандидатам, написав ненормативное слово из трех букв.

В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»


В округе № 197 один из избирателей выразил свое недоверие кандидатам, перечеркнув их имена и нарисовав смайлик и кукиш.

В Украине прошли довыборы в Раде и выборы мэра Харькова, фото: «Честно»

Источник: Ракурс


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