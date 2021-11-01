Кормление грудью. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162410-mojno-li-privivatsya-kormyaschim-grudu-jenschinam-otvet-minzdrava.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а темпы только наращиваются. В Минздраве рассказали, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19.

Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц «живого» вируса, поэтому они не представляют опасности для матери и младенца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует кормящим грудью женщинам прививаться от инфекции. Эти рекомендации поддерживают регуляторы в сфере здравоохранения США, Великобритании, Германии и других стран.

В Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) отмечает, что женщины, вскармливающие детей грудным молоком, могут быть вакцинированы от коронавируса без оговорок. Для прививки можно использовать вакцину производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Согласно инструкции к вакцине CoronaVac, грудное вскармливание является противопоказанием для применения этой вакцины. Прекращать кормить младенца грудным молоком из-за прививки не нужно.

Напомним, ранее мы сообщали, что лечение коронавируса может коренным образом измениться — ученые выяснили, что антидепрессант флувоксамин облегчает течение инфекции, если начать принимать его в самом начале болезни.