Птицей года в Новой Зеландии избрали млекопитающее. Фото: Istock

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Ракурс

«Птицей года» в Новой Зеландии впервые выбрали млекопитающее — исключение сделали для того, чтобы привлечь внимание к редкому виду.

Титул получила длиннохвостая летучая мышь. Об этом сообщается на сайте организации Forest and Bird.

Несмотря на то, что это единственное наземное млекопитающее в Новой Зеландии, большинство людей даже не подозревают об их существовании, что делает их победу на конкурсе еще более выдающейся.

Млекопитающие небольшого размера — примерно с большой палец. Они способны летать со скоростью 60 км в час и преодолевать большое расстояние, равное 100 км. В Департаменте охраны природы Новой Зеландии рассказали, что из-за вырубки лесов и изменении климата этот вид летучих мышей постепенно исчезает.

После того как длиннохвостые летучие мыши были вытеснены из регионов при вырубке деревьев, их очень трудно вернуть в привычные места обитания. Второе место в конкурсе занял попугай какапо, который в процессе эволюции разучился летать и защищается от хищников, прикидываясь кустом. Третье место досталось попугаю кеа, который ворует вещи у туристов.

Конкурс «Птица года» проводится в Новой Зеландии с 2005 года. В 2020 году этот титул достался попугаю какапо, который в процессе эволюции разучился летать.

Напомним, ранее мы сообщали, что плач ребенка научилась имитировать птица по имени Эхо в зоопарке Таронга в Сиднее. Получается настолько точно, что работники зоопарка даже выложили видео «пения» в социальных сетях.