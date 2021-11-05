Пробки в Киеве. Фото: day.kyiv.ua

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Сбой в работе общественного транспорта из-за скопления автотранспорта произошел в Киеве.

Пробки в столице Украины фиксируются с самого утра 5 ноября. Скопление автомашин произошло на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба «Киевпасстранса» в Telegram.

Отмечается, что по проспекту Маяковского, бульвара Перова и проспекта Шухевича по причине скопления автотранспорта задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов № 29,30,31,47,50,50 к. На место пробки вызвали полицию. «Киевпастранс» ввел оперативное положение № 4 — движение транспорта без соблюдения расписания.

По информации Google Maps, в Киеве образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на бульваре Перова, Северном мосту, Броварском проспекте, проспекте Бажана, проспекте Победы, проспекте Лобановского.

Напомним, масштабные пробки образовались в Киеве 1 ноября — в первый день «красной» зоны карантина, поскольку в столице начали действовать более строгие ограничения, в частности, в транспорте.