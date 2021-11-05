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Ракурс
Затори в Києві. Фото: day.kyiv.ua

Затори в Києві паралізували громадський транспорт (КАРТА)

5 лис 2021, 09:53
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Збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту стався у Києві.

Затори в столиці України фіксуються з самого ранку, 5 листопада. Скупчення автомашин сталося на лівому березі Дніпра. Про це повідомила прес-служба «Київпастрансу» у Telegram.

Зазначається, що по проспекту Маяковського, бульвару Перова та проспекту Шухевича з причини скупчення автотранспорту затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів № 29,30,31,47,50,50к. На місце затору викликали поліцію. «Київпастранс» запровадив оперативне положення № 4 — рух транспорту без дотримання розкладу.

Інформація Google Maps свідчить, що у Києві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.


Затори в Києві. Карта: Google Maps

Нагадаємо, масштабні затори утворилися в Києві 1 листопада — у перший день «червоної» зони карантину, оскільки у столиці почали діяти більш суворі обмеження, зокрема, у транспорті.

Джерело: Ракурс


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