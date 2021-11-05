Затори в Києві. Фото: day.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n162633-zatory-v-kyievi-pryzvely-do-zbou-v-roboti-gromadskogo-transportu-karta.html

Ракурс

Збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту стався у Києві.

Затори в столиці України фіксуються з самого ранку, 5 листопада. Скупчення автомашин сталося на лівому березі Дніпра. Про це повідомила прес-служба «Київпастрансу» у Telegram.

Зазначається, що по проспекту Маяковського, бульвару Перова та проспекту Шухевича з причини скупчення автотранспорту затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів № 29,30,31,47,50,50к. На місце затору викликали поліцію. «Київпастранс» запровадив оперативне положення № 4 — рух транспорту без дотримання розкладу.

Інформація Google Maps свідчить, що у Києві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.

Нагадаємо, масштабні затори утворилися в Києві 1 листопада — у перший день «червоної» зони карантину, оскільки у столиці почали діяти більш суворі обмеження, зокрема, у транспорті.