Куди дивиться РНБО - Зеленський роздав посади лобістам Харківських угод, фото - Схеми

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Володимир Зеленський повернув у владу чиновників, які сприяли підготовці і ратифікації так званих Харківських угод.

Про це йдеться у розслідуванні «Схем». Журналісти проаналізували рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо перевірки ініціаторів укладання Харківських угод. Наразі СБУ проводить розслідування за цим фактом на предмет державної зради.

«Схеми» оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Учасником цього засідання був Руслан Демченко — нині перший заступник секретаря РНБО, а у 2010 році — заступник міністра закордонних справ.

Харківські угоди — домовленості між Україною і Росією, згідно з якими був продовжений термін перебування російського Чорноморського флоту в Україні в обмін на знижку у ціні на газ.

В СБУ нині заявляють, що підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу російських військових формувань і спецслужб, які згодом були причетні до анексії Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відповідати за підписання цих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували у Верховній Раді.

Як виявилося, лобісти Харківських угод тепер у владі президента Зеленського, який очолює РНБО.

Демченко на засіданні 26 квітня 2010 року (за день до голосування у Раді) заявляв про «прийнятну» ціну російського газу, «активізацію діалогу» з РФ і навіть про те, що «Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні.

Коментувати віднайдені «Схемами» факти Демченко поки відмовився.

Слухачами і тими, хто підтримав Демченка та ідею розгляду у Раді Харківських угод, були тодішні народні депутати Анатолій Кінах та Сергій Гриневецький.

Зеленський призначив усіх трьох на різні державні посади.

Тепер Кінах — голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, а Гриневецький — голова Одеської облдерадміністрації.

20 жовтня колишнього очільника Кабміну Миколу Азарова суд у Києві заочно арештутвав у справі Харківських угод. Раніше на допит в СБУ викликали нардепів Ігоря Палицю та Юрія Бойка.