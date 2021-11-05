Коронавірус в Україні. Фото: Інфекційна лікарня Львова

https://racurs.ua/ua/n162631-mayje-700-pomerlyh-ta-26-tys-hvoryh-dobova-covid-statystyka-v-ukrayini.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — за минулу добу захворіли 26 тис. 488 осіб.

Серед нових хворих — 1 тис. 654 дітей та 488 медпрацівників. Найбільше заражених ковідом у Києві та Харківській області. До лікарень довелося госпіталізувати 5 тис. 497 осіб, а 696 хворих померли. Подолати коронавірус зуміли 13 тис. 281 особа. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 млн 32 тис. 951 особа, але видужали вже 2 млн 492 тис. 419 осіб. Померли від COVID-19 70 тис. 842 українців.

За минулу добу вакцину вкололи 270 тис. 320 особам. Від початку вакцинальної кампанії вже щеплено 11 млн 86 тис. 47 осіб. Одну дозу отримали 11 млн 86 тис. 45 осіб, а повністю імунізовані та отримали дві дози вже 7 млн 762 тис. 884 українців.

У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із коронавірусу минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 3 листопада побив рекорд від початку епідемії — хворобу виявили у 27 тис. 377 громадян. Також 3 листопада до лікарень привезли 5 тис. 472 особи, померли 699 пацієнтів.