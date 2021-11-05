Нарощувати кількість безпілотників Bayraktar пообіцяли в ЗСУ. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n162630-naroschuvaty-kilkist-bezpilotnykiv-bayraktar-poobicyaly-v-zsu.html

Ракурс

Кількість ударних безпілотників Bayraktar у Збройних силах України планують нарощувати.

Українська армія була змушена застосувати «Байрактар» після застосування російськими окупантами артилерії та вбивства українського військового на Донбасі. Тоді ОБСЄ та дипломатія не спрацювали, аби заспокоїти агресорів. Про це заявив начальник Генерального штабу Сергій Шаптала в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють — правильно ми застосували Bayraktar, неправильно — це було рішення головнокомандувача. Вони порушили мінські угоди, вони поставили причепну артилерію, яка обстрілювала наші позиції, де загинув наш військовослужбовець і був поранений. Після того, як було сказано, що ОБСЄ не спрацювало, не спрацювала нота дипломатії, після цього главком прийняв рішення відповісти стрільбою з Bayraktar, — зазначив офіцер.

Шаптала не виключив збиття українського дрона бойовиками, якби БПЛА залетів на окуповану територію. Однак, за словами начальника Генштабу, безпілотник не порушив лінію розмежування. Українські військові тоді не застосували артилерію, бо це було б порушенням мінських угод.

Як відомо, 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування бойового дрона «Байрактар». Безпілотник знищив артилерію окупантів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після застосування бойового БПЛА на Донбасі заявив, що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території та не порушує жодних домовленостей. Глава держави наголосив, що «Байрактар» — це не наступальна зброя, а оборонна, тому Збройні сили діятимуть й надалі в такому форматі.