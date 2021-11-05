Наращивать количество беспилотников Bayraktar пообещали в ВСУ. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/n162630-naraschivat-kolichestvo-bespilotnikov-bayraktar-poobeschali-v-vsu.html

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Количество ударных беспилотников Bayraktar в Вооруженных силах Украины планируют наращивать.

Украинская армия была вынуждена применить «Байрактар» после применения российскими оккупантами артиллерии и убийства украинского военного на Донбассе. Тогда ОБСЕ и дипломатия не сработали, чтобы успокоить агрессоров. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сергей Шаптала в эфире ток-шоу «Право на власть».

Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают — правильно мы применили Bayraktar, неправильно — это было решение главнокомандующего. Они нарушили минские соглашения, они поставили прицепную артиллерию, которая обстреливала наши позиции, где погиб наш военнослужащий и был ранен. После того, как было сказано, что ОБСЕ не сработало, не сработала нота дипломатии, после этого главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar, — отметил офицер.

Шаптала не исключил сбития украинского дрона боевиками, если бы БПЛА залетел на оккупированную территорию. Однако, по словам начальника Генштаба, безпилоник не нарушил линию разграничения. Украинские военные тогда не применили артиллерию, потому что это было бы нарушением минских соглашений.

Как известно, 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение боевого дрона «Байрактар». Беспилотник уничтожил артиллерию оккупантов.

Напомним, президент Владимир Зеленский после применения боевого БПЛА на Донбассе заявил, что Украина использует оружие лишь для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей. Глава государства подчеркнул, что «Байрактар» — это не наступательное оружие, а оборонительное, поэтому Вооруженные силы будут действовать и в дальнейшем в таком формате.