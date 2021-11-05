Вакцинированные британцы массово умирают от ковида. Фото: GETTY IMAGES

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Ракурс

Вакцина от коронавируса не спасает жителей Великобритании от COVID-19.

Британские власти обновили отчет по наблюдению за статистикой «ковида» и сообщили, что за последние три недели заболели около 850 тыс. человек. Примерно половина инфицированных — привитые от коронавируса граждане. Об этом сообщает харьковский иммунолог Андрей Волянский со ссылкой на Агентство по охране здоровья Великобритании. Соответствующее сообщение он разместил на собственной странице в Facebook.

По словам эксперта, в отделениях реанимации находятся две трети полностью привитых. Кроме того, фиксируется высокий процент смертности вакцинированных.

В течение 28 дней после положительного теста на «ковид» умерли 3 тыс. человек. При этом 2 тыс. 447 человек, а это 82% от общего количества умерших, были вакцинированными от этой болезни. А среди 3 тыс. 700 умерших в течение 60 дней после положительного теста 3 тыс. 11 человек (81%) были полностью вакцинированными.

Статистка британского агентства свидетельствует, что подавляющее число не вакцинированных больных — лица моложе 18 лет. Эти пациенты болеют легко. А половина смертей среди вакцинированных — больные от 80 лет.

В целом вакцинированных больных больше всего среди тех, кто старше сорока лет, они переносят коронавирус тяжелее. В этой категории смертность привитых составляет 0,02%, а непривитых — 0,23% (больше в 11,5 раз).

В группе 80+ смертность у привитых 11% против 33% у непривитых, в группе 70−79 лет смертность привитых — 1,96% против 12,5% у непривитых. Смертность среди вакцинированных в категории 60−69 лет составила 0,5%, а среди непривитых — 4,75%. Смертность в категории 70−79 лет у вакцинированных была в шесть раз ниже, чем у невакцинированных — 1,98% против 12,5%.

Напомним, харьковский иммунолог Андрей Волянский объяснил, почему с новыми мутациями COVID-19 вакцины защищают уже не так хорошо, как раньше. Эксперт утверждает, что в неэффективности вакцин виноваты несколько факторов.

Также Волянский, ссылаясь на данные агентства Bloomberg заявлял, что в Индии, Индонезии и Пакистане охват двумя дозами составляет 24%, 27% и 19% соответственно. В этих странах эпидемический процесс резко угасает. При этом активные очаги имеют место в США с охватом 58% и Великобритании с охватом 68%, причем британцам уже ввели свыше 5 млн трех доз вакцины.