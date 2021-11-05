Вакциновані британці масово помирають від ковіду. Фото: GETTY IMAGES

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Ракурс

Вакцина від коронавірусу не рятує мешканців Великої Британії від COVID-19.

Британська влада оновила звіт зі спостереження за статистикою «ковіду» і повідомила, що за останні три тижні захворіло близько 850 тис. осіб. Приблизно половина інфікованих — щеплені від коронавірусу громадяни. Про це повідомляє харківський імунолог Андрій Волянський із посиланням на Агентство з охорони здоров’я Великої Британії. Відповідний допис він розмістив на власній сторінці у Facebook.

За словами експерта, у відділеннях реанімації перебувають дві третини повністю щеплених. Крім того, фіксується високий відсоток смертності вакцинованих.

Упродовж 28 днів після позитивного тесту на «ковід» померли 3 тис. осіб. При цьому 2 тис. 447 осіб, а це 82% від загальної кількості померлих, були вакцинованими від цієї хвороби. А серед 3 тис. 700 померлих протягом 60 днів після позитивного тесту 3 тис. 11 осіб (81%) були повністю вакцинованими.

Статистка британського агентства свідчить, що переважна кількість невакцинованих хворих — особи, молодші 18 років. Ці пацієнти хворіють легко. А половина смертей серед вакцинованих — хворі від 80 років.

Загалом вакцинованих хворих найбільше серед тих, хто старше сорока років, вони переносять коронавірус важче. У цій категорії смертність щеплених становить 0,02%, а нещеплених — 0.23% (більше в 11,5 раза).

У групі 80+ смертність у щеплених 11% проти 33% у нещеплених, у групі 70−79 років смертність щеплених — 1,96% проти 12,5% у нещеплених. Смертність серед вакцинованих у категорії 60−69 років становила 0,5%, а серед нещеплених — 4,75%. Смертність в категорії 70−79 років у вакцинованих була у шість разів нижчою, ніж у невакцинованих — 1,98% проти 12,5%.

Нагадаємо, харківський імунолог Андрій Волянський пояснив, чому з новими мутаціями COVID-19 вакцини захищають вже не так добре, як раніше. Експерт стверджує, що в неефективності вакцин винні декілька чинників.

Також Волянський, посилаючись на дані агентства Bloomberg заявляв, що в Індії, Індонезії та Пакистані охоплення двома дозами становить 24%, 27% і 19% відповідно. В цих країнах епідемічний процес різко згасає. При цьому активні осередки мають місце в США з охопленням 58% і Великій Британії з охопленням 68%, причому британцям вже введено понад 5 млн трьох доз вакцини.