Хто краще захищений від COVID-19 – вакциновані чи люди, які перехворіли. Фото: nov-rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n162427-hto-krasche-zahyschenyy-vid-covid-19-vakcynovani-chy-ludy-yaki-perehvorily.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Американські вчені вивчили частоту виявлення COVID-19 у групи госпіталізованих пацієнтів із дев’яти штатів.

З’ясувалося, що ті, хто не перехворів, але був щеплений, госпіталізувалися рідше за тих, хто перехворів, але не був вакцинований. Відповідну роботу опублікували на сайті CDC.

Дослідники проаналізували дані 7 тис. 348 людей. Частина з них була щеплена двома дозами вакцини, а частина не була щеплена зовсім, але раніше перехворіла.

Виявилося, що в однакових вікових групах ймовірність позитивного ПЛР-тесту серед тих, хто перехворів, вища, ніж серед людей, які вакцинувалися.

Серед щеплених вакциною Pfizer ймовірність підхопити коронавірусну інфекцію була в 5,11 раза нижчою, ніж серед людей, які перехворіли. А ось серед вакцинованих ефективнішим препаратом — від компанії Moderna, де діючої речовини вдвічі більше, ніж у Pfizer — розрив сягнув уже 7,3 раза.

Оскільки в дослідженні враховували щеплені тільки цими двома вакцинами, у середньому захист від коронавірусу у них перевищив захист тих, хто перехворів, у 5,49 раза. Цікаво, що серед людей віком 18−49 років, які перехворіли, ризик заразитися був у 2,57 раза вищим, ніж серед щеплених.

Особливо високим ризик виявився для людей похилого віку: в осіб, які вже заражалися, знову виявляли коронавірус у 20 разів частіше, ніж у щеплених.

«Ракурс» повідомляв, вакцинація від коронавірусу не настільки ефективна, як стверджують деякі фахівці. Імунолог із Харкова Андрій Волянський пояснив, чому з новими мутаціями COVID-19 вакцини захищають вже не так добре, як раніше.

Джерело: CDC