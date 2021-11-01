Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162406-vakcynou-moderna-ne-schepytymut-pidlitkiv-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу, однак підлітків не будуть щепити від інфекції найближчим часом.

Управлінню з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) знадобиться додатковий час, щоби завершити оцінку вакцини компанії Moderna для підлітків віком 12−17 років. Про це повідомляє Reuters.

У FDA заявили, що перевірка триватиме до січня 2022 року, оскільки йдеться про потенційну перешкоду в термінах дозволу на екстрене використання вакцини для цієї вікової групи.

Як заявили у Moderna, FDA потрібен додатковий час, аби оцінити нещодавні міжнародні дослідження ризиків. Зокрема, мова йде про запалення серця та міокардит після вакцинації. Це рідкісний побічний ефект після щеплення, який в основному вражає молодих чоловіків.

Компанія наголосила, що проведе власний огляд нових досліджень підвищеного ризику міокардиту в осіб до 18 років, коли вони стануть доступними. Виробник препарату також повідомив, що відкладе подання свого запиту на застосування половини дози вакцини для дітей віком від шести до 11 років до завершення розгляду заявки FDA щодо вакцинації підлітків 12−17 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські вчені встановили, що ін'єкція мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna підвищує ризик алергії, але загалом ці препарати безпечні для людей із гострою алергією в історії.

Джерело: Reuters