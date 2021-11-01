Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n162406-vakcinoy-moderna-ne-budut-privivat-podrostkov-v-chem-prichina.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру, однако подростков не будут прививать от инфекции в ближайшее время.

Управлению по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) потребуется дополнительное время, чтобы завершить оценку вакцины компании Moderna для подростков в возрасте 12−17 лет. Об этом сообщает Reuters.

В FDA заявили, что проверка продлится до января 2022 года, поскольку речь идет о потенциальном препятствии в сроках разрешения на экстренное использование вакцины для этой возрастной группы.

Как заявили в Moderna, FDA требуется дополнительное время, чтобы оценить недавние международные исследования рисков. В частности, речь идет о воспалении сердца и миокардите после вакцинации. Это редкий побочный эффект после прививки, который в основном поражает молодых мужчин.

Компания подчеркнула, что проведет собственный обзор новых исследований повышенного риска миокардита в возрасте до 18 лет, когда они станут доступными. Производитель препарата также сообщил, что отложит представление своего запроса на применение половины дозы вакцины для детей в возрасте от шести до 11 лет до завершения рассмотрения заявки FDA относительно вакцинации подростков 12−17 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что американские ученые установили, что инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna повышает риск аллергии, но в целом эти препараты безопасны для людей с острой аллергией в истории.

Источник: Reuters